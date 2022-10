Ad Halloween un cult da brivido: Psycho

Lunedì 31 ottobre alle ore 21, il Cinema Concordia si veste di bianco e nero con un film culto del grande Alfred Hitchcock restaurato dalla Cineteca di Bologna: Psycho con Anthony Perkins e Vivian Leigh. Questo restauro in 4K contiene tredici secondi di materiale tagliati dalla censura dopo l'uscita iniziale nelle sale. Ora è possibile vedere il film come fu visto originariamente nei cinema nel 1960, proprio come lo aveva pensato e voluto Alfred Hitchcock. Il capolavoro del macabro, di Alfred Hitchcock vede Anthony Perkins nei panni del tormentato Norman Bates, tassidermista e voyer, la cui vecchia casa buia e il motel adiacente non sono esattamente il posto dove trascorrere una serata tranquilla. Nessuno lo sa meglio di Marion Crane (Janet Leigh), la sfortunata cliente il cui viaggio termina nella famigerata scena della doccia, 45 secondi fra i più celebri della storia del cinema. A cercarla saranno un investigatore privato e la sorella di Marion (Vera Miles). Hitchcock gioca da maestro con le attese e le emozioni del pubblico: l'orrore e la suspense salgono fino a quando il volto del misterioso assassino verrà finalmente rivelato. L'idea, in Psycho, è che basta una lieve deviazione nelle relazioni umane (deviazione di percorso, di comportamento, di desiderio) perché esse conducano alla distruzione. Psycho svela il caos appena sotto la superficie levigata della civiltà, la barbarie come sempre tra di noi, dentro di noi.(Peter von Bagh) Da un romanzo (1959) di Robert Bloch adattato da Joseph Stefano è il più grande successo di pubblico di Hitchcock che dichiarò : "Ho giocato a dirigere gli spettatori esattamente come si suona un organo" Più che un thriller è uno shocker, diventato col tempo un film di culto, e non soltanto per la sequenza della doccia di inaudita violenza. Esempio di cinema puro, di arte per l'arte. Ebbe 4 nomination agli Oscar: regia, fotografia, migliore attrice non protagonista, scenografie.