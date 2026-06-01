Addio a Mariella Mularoni, il cordoglio della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica

La Commissione di Controllo della Finanza Pubblica esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa della Dott.ssa Mariella Mularoni, Segretario di Stato alla Sanità. Con la sua scomparsa, la Repubblica perde una figura che ha ricoperto importanti responsabilità politiche e istituzionali, partecipando attivamente alla vita pubblica del Paese e contribuendo, nel corso degli anni, al dibattito e all'azione politica sammarinese. La Commissione di Controllo della Finanza Pubblica si unisce pertanto al cordoglio dei familiari, degli amici, dei collaboratori e di quanti hanno condiviso con lei il percorso politico e istituzionale, esprimendo le più sincere condoglianze.

C.s. - La Commissione di Controllo della Finanza Pubblica







