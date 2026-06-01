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Addio a Mariella Mularoni: il cordoglio della Commissione Nazionale delle Libere Professioni di San Marino

1 giu 2026
Addio a Mariella Mularoni: il cordoglio della Commissione Nazionale delle Libere Professioni di San Marino

A nome della Commissione Nazionale delle Libere Professioni e in rappresentanza di tutti gli Ordini e Collegi Professionali della Repubblica di San Marino, il Presidente esprime il più profondo sentimento di cordoglio per la scomparsa del Segretario di Stato, Dott.ssa Mariella Mularoni. La perdita della Dott.ssa Mularoni lascia un grande vuoto nella vita politica e istituzionale del nostro Paese. Nel corso del suo alto mandato, ha saputo interpretare il proprio ruolo con eccezionale dedizione, dimostrando una costante e lungimirante attenzione verso il ruolo sussidiario e strategico che i professionisti sammarinesi svolgono a tutela dei cittadini e per lo sviluppo del sistema Paese. La Commissione e l'intero mondo delle libere professioni ne ricordano con stima l'autorevolezza, la disponibilità all'ascolto e la costante ricerca di una sinergia proficua tra le Istituzioni e i corpi sociali della Repubblica. In questo momento di profondo dolore, la Commissione Nazionale si stringe con deferente rispetto attorno alla famiglia, alla Reggenza e all'Onorevole Congresso di Stato, partecipando al lutto dell'intera comunità sammarinese. "Ci lascia una donna delle Istituzioni che ha servito la Repubblica con rettitudine, competenza e un profondo senso del dovere."

C.s. - Commissione Nazionale delle Libere Professioni di San Marino




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