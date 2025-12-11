Addio a Paolo Rossi: i ringraziamenti di Giovanna Crescentini

E’ con profonda gratitudine che esprimo la mia riconoscenza agli Ecc.mi Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli per il cordoglio espresso anche sulla stampa e per la partecipazione personale alle esequie di mio marito Paolo Rossi.

Riconoscenza e gratitudine che estendo a tutto il Congresso di Stato, alle Istituzioni, alle Autorità Civili e Militari presenti alla cerimonia funebre e che con ossequio e affetto hanno onorato la memoria di Paolo.

Ringrazio per i loro messaggi e per la loro vicinanza l’Università della Repubblica di San Marino, il Rotary Club San Marino, l’USOT, l’APAS, l’Associazione Emma Rossi, la Società Dante Alighieri San Marino.

Abbraccio idealmente con affetto tutti coloro che in questi giorni mi hanno circondato del loro bene con la loro presenza, le loro parole e i loro messaggi.

Desidero altresì esprimere tutta la mia grandissima riconoscenza ai medici, agli infermieri, al personale socio-assistenziale che in questi 8 mesi si sono presi cura di Paolo: il Prof. Elio Jovine, Primario di Chirurgia Generale dell’Ospedale Maggiore di Bologna e tutto il suo staff e il Dott. Nicola Cilloni, Primario della Terapia Intensiva dello stesso Ospedale con la sua equipe; il Dott. Paolo Barbieri, Primario dell’UOC di Anestesia e Terapia Intensiva dell’Ospedale di Stato di San Marino e tutto il personale da lui diretto; infine, ma certamente non per importanza, il caro Dott. Gabriele Donati, Primario dell’UOC di Medicina Interna, tutto lo staff medico dell’unità, tutto il personale infermieristico e socio-assistenziale che con professionalità e abnegazione si sono presi amorevolmente cura di mio marito in oltre 6 mesi di degenza e anche di me.

Sono ringraziamenti che interpretano anche i sentimenti dei figli Giacomo e Michele e della famiglia Rossi tutta.

Giovanna Crescentini










