Addio a Papa Francesco: CDLS addolorata per la morte del Pontefice degli 'ultimi'.

La Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi è profondamente addolorata per la morte di Papa Francesco, avvenuta a 88 anni, dopo 12 anni quale Vescovo di Roma. Da quel suo 'Buonasera' ai fedeli riuniti in piazza San Pietro il 13 marzo 2013, alla benedizione 'Urbi et Orbi' il giorno di Pasqua ultimo atto del suo pontificato. Un Papa vicino agli ultimi, facendosi voce dei poveri e degli emarginati. Per una Chiesa tra la gente.

La CDLS ne ricorda anche l'attenzione ai giovani, al ruolo delle donne, e la richiesta instancabile di pace: un appello costante, anche negli ultimi giorni di vita. Un leader carismatico, apprezzato non solo dai cattolici, proprio per il suo agire spesso fuori dagli schemi.

La Confederazione Democratica si unisce al cordoglio mondiale e ricorda il suo invito a lottare per un lavoro che sia istanza di umanizzazione e di futuro.



