Addio a Sisto Spadoni, primo Segretario della Federazione Pensionati e punto di riferimento umano e sindacale insostituibile per tutta l’USL

Addio a Sisto Spadoni, primo Segretario della Federazione Pensionati e punto di riferimento umano e sindacale insostituibile per tutta l’USL.



USL si stringe al dolore della famiglia dell’amico Sisto Spadoni, primo Segretario della Federazione

Pensionati e punto di riferimento di USL. È venuta a mancare una figura di riferimento, una persona che anche dalle difficoltà sapeva trarre la giusta energia per portare a casa qualcosa di utile per quella collettività per cui ha sempre lottato.

“Sapeva cosa era giusto e cosa era sbagliato – ricorda il Segretario Generale di USL Francesca Busignani – e si impegnava per cancellare le ingiustizie, il suo darsi da fare per gli altri è stato sempre ammirevole, lui era una specie di faro, la sua voglia di mettersi al servizio della comunità era contagiosa, con lui accanto ci sentivamo protetti e al sicuro. Le sue parole gentili erano proverbiali e oggi possiamo affermare con certezza che hanno dato i loro frutti. Pensare a lui, al suo sorriso, a poche ore dalla scomparsa, non è facile, ci sono tantissimi ricordi che ora fanno male, ma che danno la misura di quanto bene egli abbia fatto a tutti noi. Dalle grandi battaglie ma anche dai piccoli gesti, si intravedeva lo spessore della sua umanità. Durante una cena di Natale, per esempio, ci fece la sorpresa di travestirsi da Babbo Natale e aveva portato tantissimi doni per i figli degli iscritti. La leggerezza era un po’ la sua cifra stilistica e questo nonostante fosse uomo d’esperienza, di spessore e conoscesse tantissime cose. Tutte le persone grandi del resto sono fatte così, fanno sembrare tutto facile.”

Lo scorso anno quando gli abbiamo chiesto di rilasciare un’intervista e raccontarsi per il volume ‘Testimoni del tempo’ ha declinato l’invito varie volte prima di accettare, forse più per senso del dovere che per la convinzione di avere una storia straordinaria da raccontare.

Da quelle pagine, dal suo racconto, si trae una grande lezione di vita ed è fortuna che abbia fatto un’eccezione, mettendo da parte la riservatezza che lo ha sempre contraddistinto. La sua dipartita lascia un grande senso di vuoto, ma la sua eredità ha un valore inestimabile e faremo di tutto per esserne degni.

Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di profondo dolore.



Comunicato stampa

Unione Sammarinese Lavoratori - USL

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