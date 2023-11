Adelante Europa! PSD al Congresso del Partito Socialista Europeo a Malaga

Il Partito dei Socialisti e dei Democratici (PSD) ha partecipato al Congresso del Partito Socialista Europeo (PSE) a Malaga, massima assise europea dei partiti progressisti. Aperta da Pedro Sánchez (Spagna) e Olaf Scholz (Germania), l’assise ha riunito capi di governo, rappresentanti politici e militanti. In un momento di grande tensione in Spagna, parallelo alla formazione del nuovo governo Sanchez, il Congresso si è concentrato sulla ricerca di soluzioni progressive alle tre sfide globali per l’Europa. Anzitutto proteggere i cittadini nella transizione epocale che stiamo vivendo e che riguarda il valore del lavoro e il benessere, la democrazia energetica e il patto verde, la giustizia fiscale e i diritti alla casa, la sicurezza sociale e la qualità della vita. Poi sostenere il bisogno di solidarietà tra generazioni, per proteggere la nostra democrazia e lo stato di diritto sia nel mondo reale che in quello virtuale e lottare contro discriminazioni e violenze di genere. Infine l’esigenza di difendere l’Europa dalle minacce di potenze esterne, come dimostra la guerra della Russia contro l’Ucraina che riunisce in un grande sforzo di solidarietà tutti gli Stati europei – compresa la nostra Repubblica.

Stante l’imminente accordo di associazione, la delegazione del PSD ha incontrato diversi compagni e compagne del PSE per discutere il corrispondente avanzamento del Partito da osservatore ad associato. A tal proposito spiccano gli incontri bilaterali col nuovo Segretario Generale Filibeck, col Presidente del gruppo consiliare al Consiglio d’Europa Schwabe e con Pia Locatelli e Giuseppe Provenzano, membri della Presidenza del PSE. Caloroso l’incontro con Pérez Aguilar, già artefice del celebre rapporto pro-San Marino, presentato nel 2019 al Parlamento Europeo anche grazie al lavoro politico del PSD. Particolarmente fruttuoso il dialogo sui problemi mediorientali e balcanici con la vicepresidente dell’Internazionale Socialista Donne Hella Ben Youssef e il ministro kosovaro della Cultura Hajrulla Çeku. Intorno alla celebrazione del 35esimo anniversario dell’ingresso di San Marino nel Consiglio d’Europa, il PSD ha coinvolto il Presidente Schwabe per un evento da tenersi in Repubblica nei prossimi mesi.

Nella foto: Gerardo Giovagnoli, Segretario PSD, Alice Casadei Menghi, Direzione PSD

Comunicato stampa

Partito dei Socialisti e dei Democratici (PSD)