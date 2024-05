Adele Tonnini all’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo a Seoul

Il Consigliere Adele Tonnini, membro della Delegazione Consiliare sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (APM), parteciperà alla Conferenza Asian Leadership 2024 (ALC), in programma il 22 e 23 maggio p.v. a Seoul, nella Repubblica di Corea. Si tratta della principale Conferenza Internazionale annuale della Corea, alla quale partecipano oltre 350 leader globali e nella quale Governo, politica e business collaborano per discutere e fornire possibili soluzioni ai problemi attuali più urgenti. Il tema principale, che caratterizzerà gli interventi e i dibattiti previsti dalla Conferenza, riguarda "Le nuove proposte per un mondo fratturato: scopo, pianeta, persone e politica". Il Consigliere Tonnini nell’ambito della Conferenza, condividerà il proprio approfondimento su temi riguardanti la "Leadership eco-consapevole: soluzioni modulabili per il settore pubblico-privato" e la “Leadership di Governo: rafforzare le capacità per risultati responsabili”. Avrà inoltre l’occasione di partecipare a un dialogo esclusivo con l’ex Primo Ministro Neo Zelandese Jacinda Arden per uno scambio di esperienze ed opinioni.

c.s. Delegazione Consiliare sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (APM)

