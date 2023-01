Adesione Co-Op Programme 2023, Npr: "Congratulazioni al segretario Pedini Amati"

Il risultato ottenuto dal Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, che nella giornata di ieri ha siglato a Bruxelles l’accordo per l’adesione al Co-Op Programme 2023, un piano di promozione turistica co-finanziato dall’Unione Europea che garantisce un contributo pari a 330.000 euro ai progetti della Repubblica di San Marino, inorgoglisce Noi Per la Repubblica che crede nel valore della cooperazione internazionale e, da sempre, nella fattiva collaborazione con gli organismi europei. Il lavoro che il Segretario di Stato Federico Pedini Amati porta avanti con il Tavolo Territoriale sul Turismo in sinergia con le Regioni Marche ed Emilia Romagna e con il riconoscimento dell’Organizzazione Mondiale del Turismo e dell’European Travel Commission merita l’attenzione del nostro Paese che grazie a questa importante iniziativa può beneficiare di nuovi flussi turistici, di un’importante attenzione mediatica, di nuove politiche di promozioni digitali e innovative, di collaborazioni precedentemente mai esplorate e che, soprattutto, può farlo utilizzando fondi europei destinati al turismo. Non meno degni di menzione sono i prestigiosi incontri che il Segretario di Stato Federico Pedini Amati ha avuto durante i suoi due giorni nella “Capitale dell’Unione Europea”, quello con le referenti di Emilia Romagna e Marche e, soprattutto, quello con la Direttrice della Direzione Generale Grow Tourism della Commissione Europea Valentina Superti, dirigenti di alto profilo dalle cui dichiarazioni, rilasciate alla San Marino RTV, si evincono importanti aperture per il nostro Paese. Riteniamo che iniziative come questa, per la quale ci congratuliamo con il Segretario di Stato, possano essere prese d’esempio anche da altre Segreterie di Stato e per il sostegno economico di altri progetti di sviluppo nei vari settori del Paese.

c.s. Noi Per la Repubblica

