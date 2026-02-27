Adottato il calendario scolastico 2026/2027

Il Congresso di Stato definisce l’avvio e la conclusione delle lezioni per tutti gli ordini di scuola della Repubblica di San Marino e le chiusure programmate del Nido per l’Infanzia.

Il Congresso di Stato ha adottato il calendario scolastico per l’anno 2026/2027, definendo tempi e scadenze delle attività didattiche per tutti gli ordini di scuola della Repubblica di San Marino.

L’avvio delle lezioni è fissato per martedì 15 settembre 2026 per la Scuola d’Infanzia, la Scuola Elementare, la Scuola Media, la Scuola Superiore e il Centro di Formazione Professionale.

Il termine delle lezioni è previsto secondo il seguente calendario:

5 giugno 2027: Scuola Superiore;

8 giugno 2027: Scuola Elementare, Scuola Media e Centro di Formazione Professionale;

15 giugno 2027: Suola d’Infanzia.

Il calendario è stato definito con l’obiettivo di garantire un’organizzazione equilibrata dell’anno scolastico, assicurando la necessaria continuità didattica e una programmazione coerente con le esigenze delle famiglie e del personale scolastico.

Per quanto riguarda il Nido per l’Infanzia, il servizio rimane attivo per l’intero anno, ad eccezione dei periodi di chiusura programmati dall’8 settembre al 14 settembre 2026, per attività di formazione del personale e dal 9 agosto al 20 agosto 2027, per la chiusura estiva.

L’adozione del calendario consente alle istituzioni scolastiche, alle famiglie e agli operatori del settore di pianificare con adeguato anticipo le attività educative e organizzative, nel quadro di una programmazione attenta alla qualità del servizio e al benessere della comunità scolastica.



