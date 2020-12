Adriana Ventura è la nuova Consigliera di parità

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, sono state nominate le nuove Consigliere di parità, effettiva e supplente, della Provincia di Rimini. La nuova Consigliera di parità, che succede a Carmelina Fierro, è la dott. ssa Adriana Ventura, ex ispettrice del lavoro, proveniente dalla Provincia di Lecco dove ha svolto il medesimo ruolo che andrà a ricoprire a Rimini per i prossimi quattro anni. Confermata per altri due anni la Consigliera supplente, Mariella Mengozzi. Il Presidente della Provincia Riziero Santi ha ringraziato Carmelina Fierro per i suoi quattro anni di lavro alla Provincia, “quattro anni di lavoro davvero intensi e fecondi di risultati. Carmelina Fierro – ha sottolineato il Presidente Santi – ha contribuito a far crescere l’ufficio della Consigliera di parità, potenziandone il lavoro di rete con sindacati e associazioni datoriali e facendone sempre più il punto di riferimento delle lavoratrici e dei lavoratori per la difesa del diritto del lavoro e delle pari opportunità.” Il Presidente Santi dà il benvenuto ad Adriana Ventura che spera di poter incontrare presto di persona e le augura di poter svolgere presso la Provincia di Rimini un lavoro proficuo, assicurandole tutta la collaborazione e il supporto dell’Amministrazione.

c.s. Provincia di Rimini