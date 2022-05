Adunata Alpini, Petitti su molestie: “Atteggiamenti gravi che non vanno taciuti ” Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, interviene sulle segnalazioni arrivate in occasione della 93 Adunata degli Alpini a Rimini

«Le molestie fisiche, le molestie verbali, quelle che oggi vengono definite come catcalling, sono sempre da condannare – dichiara Petitti –. Nessun uomo si deve sentire autorizzato a comportarsi come tante, troppe donne hanno riferito sia successo durante l’Adunanza nazionale degli Alpini a Rimini nei giorni scorsi». «Certo, non bisogna fare generalizzazioni e gli episodi segnalati andranno accertati dagli organi competenti, ma quelli che sono stati raccontati sono atteggiamenti gravi che non devono passare sotto silenzio. Non vogliamo che clima di festa che ci siamo lasciati alle spalle rischi di essere danneggiato dall’atteggiamento di poche persone che si sono sentite autorizzate a comportarsi in modo molesto, fastidioso e offensivo nei confronti delle donne. Agli Alpini che hanno invaso Rimini di colori e allegria voglio dire: preservate il vostro buon nome e la vostra reputazione, la vostra storica tradizione di solidarietà e rispetto, da persone che si comportano in questo modo». «Alle donne che hanno segnalato le molestie, invece, dico: avete fatto bene a parlarne pubblicamente, la voce anche di una sola di voi può diventare la voce di tante e convincere altre donne a farsi avanti. Ma non abbiate paura di andare anche a denunciare quando succedono vicende di questo tipo, quando vi sentite spaventate o offese da molestie e comportamenti che mai avete acconsentito», conclude Petitti.

