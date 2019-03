Aeroclub San Marino: approvazione del bilancio annuale ed il rinnovo delle cariche elettive

Sabato, 30 marzo 2019 ha avuto luogo, presso l’Aerodromo di Torraccia, l’Assemblea dell’Aeroclub San Marino per l’approvazione del bilancio annuale ed il rinnovo delle cariche elettive. Corrado Carattoni è stato confermato nel ruolo di Presidente, mentre nel Consiglio Direttivo sono stati eletti: Marco Mularoni, Edgardo Casali, Carlo Lonfernini, Bruno Ugolini, Lorenzo Zoffoli e Massimiliano Granini. Completano gli organismi i Probi Viri, Roberto Rinaldi, Marino Maroncelli e Alessandro Cattini ed i Revisori, Giuseppe Macina, Maurizio Pirini e Vincenzo Soldani. Il Presidente Carattoni, nel ringraziare l’Assemblea per la rinnovata fiducia, ha illustrato le attività previste per l’anno in corso, fra le quali il completamento della stazione di rifornimento per velivoli ed elicotteri a turbina e la costruzione di un nuovo hangar. Carattoni ha poi sottolineato il ruolo fondamentale che l’Aeroclub ha svolto nel favorire ed implementare lo sviluppo aeronautico di San Marino ed ha auspicato che, attraverso l’impegno di tutti, compreso il Governo della Repubblica, si possa finalmente raggiungere il traguardo del completamento del piccolo Aeroporto sammarinese.

Comunicato stampa

Aeroclub San Marino