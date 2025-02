Aeroclub San Marino, rinnovati i quadri: rieletto il Presidente Edgardo Casali

Si è svolta ieri l’Assemblea dei Soci dell’Aeroclub San Marino per il rinnovo dei quadri. Il Presidente uscente, Edgardo Casali, che è stato poi riconfermato per acclamazione, ha svolto un’ampia relazione su tutti gli aspetti gestionali del Sodalizio, che vanta oltre ottanta Soci fra Piloti e allievi Piloti. Coadiuvato dai Responsabili dei vari settori, ha riferito sullo stato della flotta di velivoli, sugli aspetti in generale della struttura aeroportuale, sulla Scuola di volo, che annovera dieci aspiranti Piloti e sulle iniziative intraprese, fra le quali ha ricordato una importante emissione filatelica e la realizzazione di un docu-film, già ufficialmente presentato all’Ecc.ma Reggenza. Il Presidente Casali ha anche fatto il punto sulle lentezze burocratiche che rallentano lo sviluppo in questo settore per un Paese che voglia affermare la propria sovranità e usufruire dei vantaggi, anche economici, legati a questo fondamentale comparto. Questa la composizione del nuovo C.D. e degli altri Organismi sociali:

Presidente: Edgardo Casali

Consiglio Direttivo

- Franco Lorenzi

- Massimiliano Bonatti

- Emanuele Berti

- Carlo Lonfernini

- Marco Mularoni

- Lorenzo Zoffoli

Revisori dei conti

- Daniele Albani

- Alessandro Cattini

- Maurizio Pirini Probiviri

- Gianfranco Giardi

- Dario Felici

- Mattia Casali

