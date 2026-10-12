Aeroclub San Marino: Volare per regalare un sorriso ai bambini con disabilità

L’Aeroclub San Marino ha partecipato, presso l’aeroporto di Ravenna, a una giornata di solidarietà dedicata ai bambini con disabilità, in collaborazione con Fly Therapy di Trento e con l’associazione nata in memoria di Gabriele Orlandi, pilota Eurofighter scomparso tragicamente nel 2017. Una giornata speciale all’insegna dell’inclusione, della condivisione e della gioia di volare, per regalare ai bambini emozioni indimenticabili. Perché il volo è anche libertà, solidarietà e un sorriso che non ha prezzo.

c.s. Aeroclub San Marino







