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Aeroclub San Marino: Volare per regalare un sorriso ai bambini con disabilità

12 ott 2026
Aeroclub San Marino: Volare per regalare un sorriso ai bambini con disabilità

L’Aeroclub San Marino ha partecipato, presso l’aeroporto di Ravenna, a una giornata di solidarietà dedicata ai bambini con disabilità, in collaborazione con Fly Therapy di Trento e con l’associazione nata in memoria di Gabriele Orlandi, pilota Eurofighter scomparso tragicamente nel 2017. Una giornata speciale all’insegna dell’inclusione, della condivisione e della gioia di volare, per regalare ai bambini emozioni indimenticabili. Perché il volo è anche libertà, solidarietà e un sorriso che non ha prezzo.

c.s. Aeroclub San Marino




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