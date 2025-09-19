Aeroporto Fellini, Sky Up Airlines apre la Chisinau Rimini

L’Aeroporto internazionale Rimini San Marino sarà collegato, per la prima volta, con la capitale della Moldavia Chisinau, con volo regolare e diretto operato dalla compagnia Sky Up Airlines. Per i due voli settimanali (lunedì e sabato) i biglietti sono già acquistabili sul sito della compagnia a partire da ieri, 18 settembre. La rotta verrà inaugurata il 30 maggio 2026 e verrà operata con un boing b737- 800, con 189 posti, fino al 17 ottobre. «Un’altra tessera si aggiunge al mosaico che l’Aeroporto Federico Fellini di Rimini sta costruendo passo dopo passo – commenta l’Assessora Regionale al Turismo Roberta Frisoni- nell’ottica della creazione della solida rete di collegamenti con tutta Europa per la prossima stagione balneare. Un segnale incoraggiante verso la nostra internazionalizzazione, con un potenziale volume di circa 12 mila nuovi passeggeri che saranno veicolati anche attraverso il Tour Operator Join UP, l’operatore ufficiale della compagnia aerea Sky Up, che da anni collabora con Apt Emilia-Romagna per lo sviluppo di nuovi programmi turistici verso la Romagna». Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad evidenzia l’efficacia della collaborazione tra Airiminum, Apt, Regione e Comune di Rimini “Un lavoro – dichiara- che principalmente è andato e sta andando sempre più alla ricerca di mercati inediti, che si vanno a sostituire progressivamente a quelli in difficoltà per motivi diversi (un esempio su tutti, la Russia) avendo alla fine un saldo «Accogliamo con particolare soddisfazione l’apertura di questo nuovo collegamento – ha dichiarato Leonardo Corbucci, Amministratore Delegato di Airiminum 2014 – perché, all’orgoglio di inaugurare per la prima volta la rotta Rimini–Chișinău, si unisce il piacere di ritrovare una compagnia aerea che, dopo cinque anni, ha scelto il nostro aeroporto come prima destinazione per il rilancio del mercato italiano. Un segnale importante che contribuisce anche a rafforzare il prodotto leisure incoming, dal momento che il volo sarà operato in collaborazione con primari tour operator internazionali».

C.s. - Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino "Federico Fellini"










