Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino: accordo con Wizz Air.

AIRiminum 2014, la società di gestione dell’aeroporto internazionale di Rimini e San Marino, comunica di aver raggiunto un nuovo importante accordo con Wizzair festeggiando con l’annuncio della rotta Rimini - Tirana che partirà con due voli settimanali dal 14 aprile 2022. “Il lancio di questa nuova rotta da aprile per Tirana ci consente di salutare l’arrivo al Fellini di una delle principali compagnie europee che ci rende particolarmente orgogliosi e soprattutto - commenta Leonardo Corbucci, amministratore delegato di Airiminum 2014 - ci regala nuovo entusiasmo in questo particolare momento di ripartenza. Consapevoli che la crescita di un aeroporto dipende anche dallo standing delle compagnie che lo scalo è in grado di attrarre, la partnership con Wizzair è un importante passo in avanti per la crescita della connessione internazionale della Romagna con nuove e importanti destinazioni. “Il 2022 si apre con importanti segnali di rilancio della Riviera Romagnola con l’Aeroporto Aeroporto Federico Fellini- L’assessore al Turismo della Regione Emilia Romagna Andrea Corsini ed il Sindaco di Rimini e Presidente di Visit Romagna Jamil Sadegholvaad – accolgono con apprezzamento l’attivazione di due nuovi voli settimanali da/per Tirana con un altro importante player aereo europeo come Wizzair”

