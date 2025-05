Aeroporto Internazionale Federico Fellini Rimini: volo inaugurale British Airways London Heathrow-Rimini

Fotonotizia: giovedì 15 maggio, Aeroporto Internazionale Federico Fellini Rimini - Foto di rito per il volo inaugurale British Airways London Heathrow-Rimini (operativo tre volte a settimana fino al 27 settembre) atterrato questa sera in perfetto orario (19.30) all’Aeroporto Fellini.

Ad accogliere i 147 passeggeri sbarcati, le note della Banda Giovanile Città di Rimini, piadina romagnola e vino Rebola e gli attori della Filodrammatica Lele Marini in costumi felliniani. Ai turisti in arrivo distribuito anche materiale promozionale sull’offerta di vacanza della Romagna.

Tra i passeggeri anche i giornalisti che parteciperanno all’educational tour tra Rimini e Ravenna (promosso da Apt Servizi Emilia-Romagna in collaborazione con i Comuni di Rimini e Ravenna e la Repubblica di San Marino), accolti e salutati dal Presidente della Regione Michele de Pascale, dall’Assessora regionale al Turismo Roberta Frisoni, dal Sindaco di Rimini e Presidente di Visit Romagna Jamil Sadegholvaad e dall’Amministratore Delegato di Airiminimun, Leonardo Corbucci.



