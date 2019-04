Aeroporto Internazionale “Federico Fellini”: valorizzare maggiormente la presenza di San Marino

OSLA – Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori - apprende con piacere le parole del Segretario di Stato per il Territorio Augusto Michelotti a proposito della collaborazione di San Marino all’interno dell’Aeroporto Internazionale di Rimini – San Marino; parole diffuse lunedì in occasione della presentazione al pubblico dei progetti futuri della società che lo gestisce, Airiminum. “Il nostro Paese ha bisogno di infrastrutture di questo tipo - ha detto Michelotti ai microfoni della Tv di Stato - e dobbiamo trovare dei sistemi di collegamento rapido con San Marino, perché l’aeroporto sarà una delle porte più importanti che avremo a disposizione anche per il nostro Paese”. Siamo d’accordo con lui, occorre però sottolineare come ad oggi la Repubblica di San Marino non stia sfruttando per nulla le potenzialità di questo scalo aeroportuale, nonostante sia proprio grazie a San Marino che la struttura ha lo “status” di aeroporto internazionale . Per questo motivo San Marino potrebbe pretendere di più, rilanciando la collaborazione con Airiminum e capire con quali modalità possiamo renderlo più utile per il Paese, valutando anche l’entrata nella gestione e sviluppando attività promozionali, a partire da un desk di presenza. In pratica, abbiamo una parte dell’aeroporto, ma non lo utilizziamo affatto, lasciando tutta la gestione a Rimini. Questo, nonostante i tanti soldi spesi in passato e le cause vinte. Dovremmo trattare invece per avere la gestione condivisa di una parte delle strutture interne, delle piste e della torre di controllo per attirare importanti compagnie e con loro persone e merci preziosissime per l’economia sammarinese, a maggior ragione in questo momento storico. Certo, ci sono problematiche tecniche e diplomatiche da affrontare e risolvere per arrivare a questo obiettivo, ma non si superano stando fermi.