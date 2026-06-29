AFFI e Mara Verbena ad Expo Aid

AFFI, l’associazione che rappresenta produttori e fioristi italiani, promuove quotidianamente una cultura del fiore che va oltre l’aspetto commerciale, valorizzando il ruolo sociale, educativo e umano che il mondo florovivaistico può esprimere all’interno delle comunità. È questo il significato della presenza di AFFI ad Expo Aid, che si è appena conclusa al Palacongressi di Rimini col titolo: "io, Persona di valore". È stato il più grande evento nazionale istituzionale che coinvolge persone, famiglie, professionisti, il mondo del Terzo settore e dell'associazionismo italiano che si occupa di disabilità, promosso dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. «Essere presenti a Expo Aid significa condividere una visione che mette al centro la persona, le sue capacità e il suo diritto a partecipare pienamente alla vita sociale e lavorativa» sottolinea il presidente di AFFI Cristiano Genovali. La partecipazione a Expo Aid rappresenta inoltre un’importante occasione per ribadire come il settore dei fiori e delle piante possa contribuire a generare valore non solo economico, ma anche sociale, attraverso attività che favoriscono inclusione, benessere e qualità della vita. Proprio come i fiori, che sono diversi uno dall’altro e ciascuno esprime la sua bellezza, così anche le persone possono splendere nella loro diversità. Per l’allestimento del palco e degli spazi bisognosi di un tocco gentile, sono stati utilizzati fiori sfavillanti e splendenti nella loro pienezza estiva, provenienti dai floricoltori di Sanremo con la cooperativa 3 Ponti, dal napoletano con l'azienda Sebastiano Del Gaudio, le cooperative Del Golfo e Flora Pompei. Gli allestimenti floreali del palco sono stati curati dalla vicepresidente di AFFI, Mara Verbena, di San Marino, che ha coordinato la realizzazione di composizioni con cui è stata accompagnata l’intera manifestazione per tutti e tre i giorni dell’evento. Un lavoro svolto con la preziosa collaborazione dei soci AFFI di Rimini, Marco Tosi ed Enrica Papa, a testimonianza dello spirito di squadra che caratterizza l’associazione e della capacità dei professionisti del settore nel mettere la propria esperienza al servizio di iniziative dal forte valore sociale. Oggi, a lavoro finito e smontato, rimarrà il messaggio potente lasciato da AFFI di un impegno costante nel sostenere iniziative che promuovano una società più attenta alle persone e alle loro potenzialità, nella convinzione che la bellezza dei fiori possa essere anche uno strumento di crescita, incontro e condivisione.

C.s. - AFFI e Mara Verbena







