Affidata a Mondo Immagine, con il brand San Marino Welcome l’attività di promo-commercializzazione della destinazione turistica San Marino

Affidata a Mondo Immagine, con il brand San Marino Welcome l’attività di promo-commercializzazione della destinazione turistica San Marino.

L’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino rende noto che si è conclusa la procedura ad evidenza pubblica avente per oggetto la manifestazione di interesse per l'individuazione di un soggetto professionale (Destination Management Company) per l’attività di promo commercializzazione e incremento dei flussi incoming della destinazione San Marino. L’aggregazione di soggetti sammarinesi che affiancherà la Segreteria di Stato per il Turismo e l’Ufficio del Turismo nell’attività di promo-commercializzazione con l’obiettivo di incrementare le presenze incoming sul territorio sammarinese è composta da tre aziende del territorio: Mondo Immagine in qualità di capofila, San Marino Welcome e AC&D solution. Mondo Immagine è il Tour Operator tramite il quale potranno essere veicolati i pacchetti turistici di incoming, proposti alle agenzie di viaggio italiane ed estere; San Marino Welcome è il brand che promuoverà l’offerta turistica in affiancamento all’Ufficio del Turismo durante fiere, eventi e incontri di settore e sarà il punto di riferimento per DMC (Destination Management Company), Tour Operator esteri e per le aziende che vogliono organizzare convention, meeting ed eventi nella Repubblica di San Marino. AC&D Solutions rappresenta l’azienda con l’expertise necessaria a svolgere tutte le azioni in ambito digitale a supporto nelle attività di promozione e di booking online. La DMC (Destination Management Company) è già al lavoro per presentare al meglio la destinazione, in occasione dei primi appuntamenti internazionali ai quali parteciperà insieme all’Ufficio del Turismo, attraverso la creazione di experience esclusive che verranno veicolate con il brand San Marino Welcome; entro la fine del mese di marzo verrà presentato il piano operativo alla presenza di tutti gli operatori della filiera turistica territoriale.

Cs - VisitSanMarino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: