Affitti, Amazon, telecomunicazioni: ne parliamo nell’ultimo numero di “C’era una Svolta”.

Con l’ultimo numero di “C’ERA UNA SVOLTA”, in arrivo nelle vostre case, abbiamo voluto lanciare un messaggio forte: “The show must go OFF” (Lo spettacolo deve finire). Il Governo fa acqua da tutte le parti e, sulle pagine della rivista, vi raccontiamo perché approfondendo alcuni temi “caldi”, tra cui il caro affitti, Amazon, telecomunicazioni. Chi è iscritto riceverà la rivista cartacea nei prossimi giorni, ma vi ricordiamo che è disponibile per tutti online sul sito www.movimentorete.org/cera-una-svolta Se vuoi ricevere la rivista gratuitamente a casa tua, contattaci al n. 0549.907777 o inviaci un messaggio al n. 331.5996206.

Comunicato stampa

Movimento Rete

