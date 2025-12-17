TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
16:12 Libertas, quattro innesti e quattro cessioni per gennaio 14:11 Il Como batte 4-0 l'Academy nella prima gara femminile al Sinigaglia 13:51 Niente accordo per velocizzare i tempi del Bilancio: in aula fino alle 5 del mattino 13:31 Carlos Alcaraz si separa dal suo coach Ferrero 13:19 Luca Fregnani nuovo allenatore del Young Santarcangelo 13:10 Academy femminile: Montanari saluta dopo sette stagioni, al suo posto Boaglio 12:50 Torna l'emergenza smog: limitazioni in tutta l'Emilia-Romagna da domani a venerdì 12:44 Riccione, accoltellamento tra minorenni ad Halloween: salgono a tre gli indagati 12:30 Tribunale: le riflessioni del Dirigente Canzio a chiusura del 2025, "dobbiamo fare comunità" 12:26 Giganti e bambini: J. Verne come "Gulliver" di Swift
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

AFIS: "Pensionati frontalieri di San Marino, servono più tutele"

17 dic 2025
AFIS: "Pensionati frontalieri di San Marino, servono più tutele"

A Rimini continuano ad arrivare cartelle dell’Agenzia delle Entrate a pensionati che hanno lavorato una vita come frontalieri a San Marino. Persone anziane che oggi si ritrovano a gestire richieste fiscali complesse, retroattive e molto onerose, con grande preoccupazione ed incertezza. Da tempo il tema è noto e se ne discute da anni, ma chi è coinvolto ha bisogno di risposte chiare e, soprattutto, di soluzioni operative. Non servono dichiarazioni generiche: · servono azioni concrete · serve un intervento politico e tecnico coordinato · serve tutela immediata per i pensionati frontalieri di San Marino. Sollecitiamo politici ed istituzioni competenti per un intervento a breve termine, e di accompagnare i cittadini in questa fase, evitando che chi ha lavorato onestamente per decenni si trovi esposto a conseguenze ingiuste o sproporzionate. Per questo invitiamo tutti i pensionati coinvolti (e le loro famiglie) a non restare soli: unirsi all’associazione, condividere la propria situazione e fare fronte comune è il modo più efficace per ottenere ascolto, assistenza ed una soluzione equa. Insieme si è più tutelati e più forti nel dialogo con le istituzioni.

c.s. Il Direttivo A.F.I.S.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa