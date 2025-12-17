AFIS: "Pensionati frontalieri di San Marino, servono più tutele"

AFIS: "Pensionati frontalieri di San Marino, servono più tutele".

A Rimini continuano ad arrivare cartelle dell’Agenzia delle Entrate a pensionati che hanno lavorato una vita come frontalieri a San Marino. Persone anziane che oggi si ritrovano a gestire richieste fiscali complesse, retroattive e molto onerose, con grande preoccupazione ed incertezza. Da tempo il tema è noto e se ne discute da anni, ma chi è coinvolto ha bisogno di risposte chiare e, soprattutto, di soluzioni operative. Non servono dichiarazioni generiche: · servono azioni concrete · serve un intervento politico e tecnico coordinato · serve tutela immediata per i pensionati frontalieri di San Marino. Sollecitiamo politici ed istituzioni competenti per un intervento a breve termine, e di accompagnare i cittadini in questa fase, evitando che chi ha lavorato onestamente per decenni si trovi esposto a conseguenze ingiuste o sproporzionate. Per questo invitiamo tutti i pensionati coinvolti (e le loro famiglie) a non restare soli: unirsi all’associazione, condividere la propria situazione e fare fronte comune è il modo più efficace per ottenere ascolto, assistenza ed una soluzione equa. Insieme si è più tutelati e più forti nel dialogo con le istituzioni.



c.s. Il Direttivo A.F.I.S.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: