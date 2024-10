Agenda Artigiani 2024/25 a tutti i Sammarinesi In spedizione 16.000 copie a tutte le utenze sammarinesi

Agenda Artigiani 2024/25 a tutti i Sammarinesi.

Anche quest'anno, la Ottava edizione dell'Agenda Artigiani è in fase di spedizione verso tutte le utenze della Repubblica di San Marino. Questo importante strumento viene diffuso in un momento storico caratterizzato da difficoltà sia a livello locale che internazionale. Oggi più che mai, sentiamo l’esigenza di riaffermare che il fare sistema rappresenta una delle chiavi fondamentali per sostenere la nostra economia interna. PROMUOVERE LE IMPRESE SAMMARINESI non è solo una missione per UNAS, ma una convinzione profonda, fondata sulla certezza della qualità che i nostri operatori sono in grado di offrire. Con questo spirito, UNAS desidera rivolgersi a tutti i cittadini: “Consultate e richiedete preventivi partendo dalle ditte della nostra Repubblica: sono una garanzia di regolarità, qualità, reperibilità post-lavori e, soprattutto, di fare sistema”. L’Agenda Artigiani raccoglie oltre 480 attività di imprese associate, suddivise in categorie, a testimonianza della ricchezza e della varietà dell'offerta imprenditoriale presente sul territorio. Fare parte di questo sistema è il primo passo per rafforzarlo. Non perdere la tua copia! Controlla la tua cassetta postale. E se non dovessi trovarla, puoi sempre ritirarne una presso la Segreteria UNAS.

c.s. Direttivo UNAS

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: