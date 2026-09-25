Agenda Artigiani 2026/27, la decima edizione arriva nelle case dei sammarinesi

Agenda Artigiani 2026/27, la decima edizione arriva nelle case dei sammarinesi.

Anche quest’anno l’Agenda Artigiani di UNAS è in distribuzione in tutte le utenze della Repubblica di San Marino. Questa decima edizione arriva in un momento particolarmente complesso, segnato da cambiamenti e difficoltà che interessano tanto la nostra realtà locale quanto lo scenario internazionale. È proprio in questi momenti che diventa ancora più importante fare sistema, sostenere il territorio e valorizzare le imprese della nostra Repubblica. PROMUOVERE LE IMPRESE SAMMARINESI Non è soltanto una delle missioni di UNAS: è una convinzione profonda. Dietro ogni impresa, ogni artigiano, ogni professionista e ogni attività ci sono competenze, esperienza, investimenti, lavoro e persone che ogni giorno contribuiscono alla crescita della nostra comunità. Per questo UNAS rivolge un invito semplice e concreto a tutti i cittadini: Prima di scegliere, cercate nella nostra Repubblica. Consultate le imprese sammarinesi e chiedete loro un preventivo. Scegliere un'impresa del territorio significa favorire l'economia sammarinese, mantenere valore all'interno della comunità e poter contare sulla regolarità, sulla qualità, sulla vicinanza e sulla reperibilità anche dopo il lavoro svolto. È un modo concreto per fare sistema. L’Agenda Artigiani raccoglie quest’anno oltre 532 attività di imprese associate UNAS, organizzate per categorie e settori: una fotografia della ricchezza, della professionalità e della varietà dell'offerta imprenditoriale presente nella nostra Repubblica. Conoscere queste imprese significa conoscere il nostro territorio. Sceglierle significa contribuire a costruirne il futuro. E far parte di questo sistema significa renderlo ogni giorno più forte. Controlla la tua cassetta postale: l’Agenda Artigiani è in distribuzione. Se non dovessi riceverla, puoi ritirarne gratuitamente una copia presso la Segreteria UNAS.

C.s. - Unas

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