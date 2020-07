Agenda Artigiani nelle Case dei Sammarinesi da oggi 16.000 copie nella buchetta della posta di tutte le case

“Fare sistema …l’unica materia prima e risorsa per l’imprenditoria sammarinese” La quarta edizione dell’Agenda Artigiani viene inviata alla stampa in un momento di particolare situazione economica e sanitaria. Mutuando e riadattando un vecchio slogan degli amici commercianti, oggi dobbiamo passare da “IN REPUBBLICA CONVIENE!” a “CI CONVIENE IN REPUBBLICA!” Con questa edizione si continua a tradurre lo spirito dell’UNAS nel voler percorrere soluzioni, iniziative ed azioni per PROMUOVERE LE IMPRESE SAMMARINESI! Come UNAS si desidera formulare un invito particolare: consultate e chiedete preventivi partendo dalle ditte della nostra Repubblica. Garanzia di regolarità delle imprese, reperibilità post lavori e fare sistema. Ricorrere e sostenere l’impresa sammarinese non è un aiutare gli altri … perché citando una famosa canzone di Umberto Tozzi … per gli altri … gli altri siamo noi …. Scegliere tra chi conosci è una garanzia in più! Scegli una impresa sammarinese … Scegli tra le 455 attività esercitate dagli ASSOCIATI UNAS Agenda Artigiani 2020/2021 … un elenco suddiviso in categorie presenti sul nostro territorio, che documenta quanto sia ricca ed articolata l'offerta imprenditoriale sammarinese, con la consapevolezza che far sistema inizi dal farne parte.



