Agenda d'azione di San Marino per promuovere il turismo accessibile 2030

Agenda d'azione di San Marino per promuovere il turismo accessibile 2030.

Il Governo della Repubblica di San Marino, il Ministero del Turismo italiano e gli altri Stati membri dell'Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO), i rappresentanti delle destinazioni, del settore privato, delle istituzioni educative, degli organismi intergovernativi, degli esperti di accessibilità e delle principali organizzazioni della società civile che rappresentano le persone con disabilità, si sono incontrati in occasione della Conferenza Internazionale sul Turismo Accessibile UNWTO: Advancing accessibility for destinations, companies and people (Migliorare l'accessibilità per le destinazioni, le imprese e le persone) che si è tenuta il 16 e 17 novembre 2023.

I firmatari concordano di assumere i seguenti impegni nell'ambito dell'"Agenda d'azione di San Marino sul turismo accessibile 2030", come catalizzatore del cambiamento verso l'inclusione della disabilità e il turismo per tutti, riflettendo gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile.



I. Tutte le parti interessate

· Sensibilizzare sui vantaggi sociali ed economici del turismo accessibile. Il turismo accessibile crea pari opportunità per tutti e rappresenta un'opportunità di business per le destinazioni.

· Applicare la progettazione universale e gli standard internazionali. Le persone attraversano i confini per viaggiare e hanno bisogno di capire le caratteristiche dei servizi prenotati, in tutto il mondo.

· Privilegiare gli interventi di accessibilità. Anche in caso di risorse scarse. Formare anche il personale, a partire dai dirigenti e dai responsabili delle decisioni.

· Incentivare l'imprenditorialità e un ecosistema di imprese che offra servizi accessibili. Le destinazioni inclusive sono più resilienti e non c'è sostenibilità senza accessibilità.

· Promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità. Le autorità di destinazione e le imprese che abbracciano l'accessibilità sono anche in grado di diversificare la loro forza lavoro.



II. Settore pubblico

· Accogliere l'accessibilità come un'opportunità invece che come una sfida.

· Effettuare ricerche sul comportamento dei visitatori, sui modelli di spesa e feedback sui miglioramenti dell'accesso. I dati qualitativi e quantitativi rivelano ciò di cui le persone hanno bisogno e ciò che deve essere fatto.

· Adottare leggi, politiche e standard che migliorino il comfort, la sicurezza e la qualità della vita delle persone. Il turismo accessibile è un bene per tutti, sia per i visitatori che per gli abitanti del luogo. · Attuare strategie che garantiscano nuovi flussi di entrate e la fedeltà dei clienti. Maggiore accessibilità comporta vantaggi competitivi per i paesi e le destinazioni.

· Garantire criteri di accessibilità alle imprese turistiche che partecipano a gare d'appalto o finanziamenti pubblici.

· Promuovere le buone pratiche attraverso le reti delle parti interessate nel settore del turismo e il monitoraggio dei progressi sulla base di indicatori chiave di prestazione. Comunicare i risultati specifici all'UNWTO per diffondere la notizia.



III. Settore privato

· Aggiornare i prodotti accessibili e allineare gli attori chiave su strategie e piattaforme di marketing e commerciali. Ci sono molte offerte accessibili che non riescono a raggiungere i clienti di riferimento.

· Diversificare le offerte di accessibilità e permettere a tutti di godere della bellezza del viaggio. Innovando i servizi ricettivi, ricreativi e MICE, si raggiungeranno nuovi mercati e si otterrà un più alto livello di qualità dei servizi.

· Innovare i trasporti, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e l'agenda digitale. Essi sono fondamentali per consentire ai potenziali clienti di prenotare e vivere esperienze accessibili.



IV. Organizzatori e partner strategici

Governo di San Marino

· Posizionare San Marino come uno degli hub per ospitare eventi accessibili a partire dal 2023 e sensibilizzare sulle soluzioni di accessibilità. Facendo rete con altre destinazioni e investendo nell'accessibilità, questo impegno può essere sostenuto da parti interessate pubbliche e private.

· Continuare a migliorare l'accessibilità al patrimonio culturale, favorendo al contempo l'accesso all'intera catena di valore del turismo. Le azioni isolate non migliorano l'esperienza turistica complessiva.

· Co-creare con le regioni italiane limitrofe nuove esperienze di turismo accessibile attraverso itinerari tematici. Gli itinerari portano prosperità alle aree rurali e urbane e alle comunità ospitanti.



UNWTO

· Promuovere l'Agenda d'Azione di San Marino come roadmap per il turismo accessibile.

· Pubblicare nel 2024 un Compendio delle Migliori Pratiche nel Turismo Accessibile presentate alla Conferenza, in collaborazione con San Marino, AccessibleEU e ENAT.

· Lavorare a stretto contatto con le amministrazioni turistiche nazionali e intraprendere un'indagine sulla loro legislazione e sulle loro politiche. Tali amministrazioni hanno bisogno di assistenza per elaborare e attuare politiche, strategie e metodologie di misurazione per integrare l'accessibilità.

· Pubblicare ricerche, linee guida e storie di successo. Focalizzare l’attenzione sull'accessibilità nel turismo culturale e naturalistico, sulle soluzioni digitali e sulle iniziative delle amministrazioni e delle imprese turistiche.

· Riprendere nel 2024/2025 il riconoscimento internazionale di "Destinazione di turismo accessibile" (ATD), facendo luce su progetti di eccellenza realizzati da destinazioni affermate ed emergenti in contesti urbani o rurali.

· Sensibilizzare il settore sui vantaggi di luoghi di lavoro diversificati, che includano le persone con disabilità.



Centro Europeo Risorse per l'Accessibilità -AccessibleEU e Rete Europea per il Turismo Accessibile (ENAT)

· Raccogliere e promuovere ricerche e buone pratiche rivolte ai professionisti del turismo. Il nostro settore richiede strumenti specifici per una corretta attuazione dei miglioramenti dell'accesso.

· Garantire l'accessibilità dei nuovi strumenti digitali fin dalla fase di progettazione. Le nuove esperienze immersive costituiscono una promessa importante per godere del turismo, del tempo libero, della cultura e della natura, ma devono essere accessibili.

· Insistere sulla Progettazione Universale non solo tra i fornitori di servizi turistici. Parlare con le industrie manifatturiere fondamentali per la filiera del turismo è essenziale per avere un'esperienza di viaggio accessibile.

· Collaborare con le istituzioni educative per introdurre l'accessibilità. Deve essere un elemento trasversale nel ciclo di formazione di ogni professionista che opera nella catena di valore del turismo.



Comunicato stampa

World Tourism Organization (UNWTO)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: