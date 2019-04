Agenda elettorale: gli appuntamenti di Claudio Cecchetto candidato Sindaco della Lista Civica W Misano Viva con il territorio

A poco meno di 30 giorni dalle elezioni amministrative, Claudio Cecchetto il candidato Sindaco della Lista Civica W Misano Viva calendarizza una serie di appuntamenti per incontrare i cittadini misanesi. Caffè e dopo cena dal mare alla collina per coprire l’intero territorio, illustrare il programma della Lista e dare vita a momenti di ascolto e condivisioni con gli elettorali. Il primo incontro si terrà giovedì 2 maggio alle ore 21.00 presso l’Hotel Cà Bianca, Via del Carro 65 località Santa Monica, Misano Adriatico. Nell’occasione, saranno presenti anche tutti i 16 candidati della Lista Civica W Misano Viva, sedici misanesi che appartengono e rappresentano le frazioni-distretto che compongono Misano Adriatico, che con Claudio Cecchetto hanno steso il programma e che possiedono un requisito di rilievo: amano il loro territorio, hanno le competenze necessarie e si sono candidati per mettere in atto scelte per il bene comune. A seguire, Claudio Cecchetto e i candidati della lista incontreranno lunedì 6 maggio alle ore 16.00 i rappresentanti dell’Associazione Albergatori di Misano presso la sede di Via Piemonte 20 per parlare di turismo e prospettive “Misano ha tutte le caratteristiche per confrontarsi alla pari con le altre cittadine della riviera adriatica, deve diventare famosa! Misano è un talento, è bellissima, ma non basta esserne consapevoli e orgogliosi bisogna farlo sapere a tutt’Italia” dichiara Claudio Cecchetto candidato sindaco, imprenditore di successo e più famoso talent scout d’Italia. Nella stessa giornata alle ore 21.00 è in programma il confronto con gli altri candidati sindaci al Cinema Astra.