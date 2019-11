Agenzia per lo Sviluppo Economico: al via il Corso di Alta Formazione in “Processi di Internazionalizzazione”

Se internazionalizzare il paese è l'obiettivo, la formazione è senz'altro uno degli strumenti per raggiungerlo. Per questo siamo molto soddisfatti dell'avvio della quinta edizione del Corso di Alta Formazione in “Processi di Internazionalizzazione” che venerdì 8 novembre inaugurerà la prima lezione del nuovo anno accademico presso la sede del WTC di Dogana. Il corso nasce dalla sinergia tra Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, l'Università di San Marino e l'Agenzia per lo Sviluppo Economico-Camera di Commercio. Una sinergia non certo casuale bensì indicativa di quanto la tensione all'internazionalizzazione sia trasversale alle istituzioni, alle attività economiche, alle generazioni. Infatti i partecipanti al corso provengono da realtà diverse tra loro – imprese private, uffici pubblici, istituti scolastici – e hanno età, percorsi, obiettivi personali e professionali di natura diversa. Le lezioni, tenute da docenti di alto livello e con i quali i rapporti si sono consolidati negli anni, verteranno su modelli e strategie di internazionalizzazione; competitività, strumenti e valutazioni economiche in ambito internazionale; gestione dei clienti, della fornitura e dei servizi post vendita; marketing internazionale; marketing dei beni di lusso; gestione finanziaria; aspetti legali e fiscali e tanto altro ancora. Le settimane finali, nel mese di marzo, vedranno anche un focus sull'internazionalizzazione delle imprese e delle destinazioni turistiche. Un'offerta formativa arricchita dal counseling per gli studenti, e che apre loro concretamente un'opportunità per il futuro considerato che, al termine del corso, potranno sottoporsi a un esame per accedere a due tirocini all'estero presso aziende che operano a livello internazionale. L'iniziativa del Corso di Alta Formazione assume quindi una duplice, fondamentale, valenza: la prima, quella di far emergere una collaborazione virtuosa tra le Istituzioni in grado di valorizzare esperienze e competenze acquisite; la seconda, quella di passare dalla teoria alla pratica dando ai partecipanti la possibilità di diventare, attraverso la formazione del loro bagaglio individuale, un tassello di un disegno più grande che vede nell'internazionalizzazione una grande occasione per l'intero paese.

c.s. Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio