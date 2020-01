Agenzia per lo Sviluppo Economico, anno 2019: 2.269 turisti dall'Indonesia, 1.617 pernottamenti

Agenzia per lo Sviluppo Economico, anno 2019: 2.269 turisti dall'Indonesia, 1.617 pernottamenti.

Con la presente si rende noto che le attività promozionali di questo Ente nel campo dell’attrazione di nuovi flussi turistici dall’Indonesia nel 2019 hanno generato l’arrivo di 2.269 turisti. Sulla base dei dati in nostro possesso, 1.617 di questi hanno pernottato a San Marino. I suddetti numeri sono da interpretarsi come conservativi in quanto non tutte le agenzie di viaggio hanno comunicato preventivamente alla nostra Ambasciata a Jakarta i dettagli dei gruppi di turisti in visita a San Marino. E’ realistico pensare che i suddetti numeri possano essere aumentati del 10-20% circa. Un ringraziamento particolare per le attività svolte in sinergia con questo Ente va all’Ambasciatore in Indonesia Germano Valle Barbero, all’Ambasciatore presso l’ASEAN Massimo Ferdinandi e alla nostra Ambasciata di Jakarta. https://www.agency.sm/area-news-generica/2020/01/16/anno-2019-2-269-turisti-dall-indonesia-1-617-pernottamenti

Comunicato stampa

Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera commercio



I più letti della settimana: