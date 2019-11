Agenzia per lo Sviluppo Economico - Attrazione flussi turistici: buone notizie dall'Indonesia

Grazie all’attività di organizzazione e coordinamento di questa Agenzia, per il tramite della nostra Ambasciata in Indonesia e del nostro Ambasciatore presso l’ASEAN, anche il Consolato Onorario di San Marino a Surabaya (considerata la seconda più importante città dell’Indonesia dopo Giacarta) ha avviato una in maniera significativa le operazioni promozionali nel campo dell’attrazione di nuovi flussi turistici, secondo l’auspicata implementazione di una comune metodologia di lavoro e sulla base di una raccolta centralizzata dei dati. A tal riguardo, il nostro Console Onorario di Surabaya, accompagnato dal Delegato Affari Internazionali di Agenzia di Sviluppo-Camera di Commercio di San Marino e l’agenzia di viaggi Monas Tour and Travel, ha visitato la redazione del quotidiano Jawapos che ha dedicato un articolo alla promozione della Repubblica di San Marino. Promozione ad ampio raggio considerato che il quotidiano vanta una tiratura di 842.000 copie al giorno. Contestualmente, la Monas Tours and Travel ha dichiarato di voler avviare nel prossimo anno la pianificazione di tour che ricomprendano San Marino. Questo Tour operator va così ad aggiungersi alle circa 140 agenzie di viaggio indonesiane con cui sono già attivi i contatti. Rimane alta quindi l'attenzione di Agenzia rispetto alla creazione di nuove opportunità attraverso la strategia di attrazione dei flussi turistici che, negli ultimi diciotto mesi, ha portato a San Marino quasi 3000 turisti indonesiani. La traduzione dell'articolo pubblicato dal quotidiano Jawapos è disponibile sul nostro sito