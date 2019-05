Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio: "avviso importante, cambio carta-cronotachigrafa"

Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio comunica che, in ragione dell'imminente entrata in vigore di una nuova normativa comunitaria in materia di carte crono-tachigrafiche, a partire dal 15 giugno p.v. per un periodo non ancora definito potrà esserci un'interruzione del servizio di rilascio delle carte crono-tachigrafiche. Siamo pertanto a richiedervi di venire presso i nostri uffici al fine di rinnovare anticipatamente le carte crono-tachigrafiche in vostro possesso in scadenza entro dicembre 2020 per evitare successivi disguidi. Vi invitiamo a presentarvi presso i nostri uffici muniti delle carte crono-tachigrafiche attualmente in vostro possesso, della patente di guida e di una nuova fototessera entro il 29 maggio p.v. in quanto la produzione di nuove carte richiede 2 settimane circa. Qualora inoltre abbiate in previsione di richiedere l'emissione di nuove carte crono-tachigrafiche per l'impresa o per nuovi conducenti, Vi invitiamo a procedere con la relativa richiesta presso i nostri uffici sempre entro il 29 maggio p.v.. Per ulteriori informazioni: https://www.agency.sm/servizi/autotrasporti

