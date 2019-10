Agenzia per lo Sviluppo Economico: dalle imprese feedback positivi per i colloqui one-to-one Svizzera

Si è chiuso ricevendo riscontri più che positivi il servizio di colloqui one-to-one organizzato da Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio in collaborazione con Camera di Commercio italiana in Svizzera. Nel corso dei colloqui, il Segretario Generale di quest'ultima ha valutato le potenzialità di internazionalizzazione delle singole imprese sammarinesi che hanno scelto di aderire al servizio. Imprese unite dal comune interesse a lavorare sul mercato svizzero ma afferenti a settori molto diversi tra loro: comunicazione, impianti di condizionamento, gioielleria, integratori alimentari ecc. Questa trasversalità settoriale testimonia non solo la vivacità imprenditoriale del tessuto economico sammarinese, ma soprattutto una tensione all'internazionalizzazione sempre più diffusa. Proprio con l'obiettivo di supportare gli operatori nel complesso percorso verso l'apertura a nuovi mercati, Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio sta continuando a negoziare e stipulare accordi con gli enti camerali dei Paesi considerati più interessanti dalle imprese sammarinesi. I colloqui one-to-one, in questo caso con la Camera di Commercio svizzera, sono una delle opportunità create proprio in virtù di tali accordi. La costante ricerca della traduzione in una dimensione estremamente pratica ed il più possibile immediata di tutti gli accordi già firmati e in corso di firma, rappresenta uno degli obiettivi principali e al contempo caratterizzanti del lavoro di programmazione di questa Agenzia. Ricordiamo che per giovedì 24 ottobre sono previsti colloqui con la Camera di Commercio italiana in India. Per informazioni e per partecipare si prega di compilare l'apposito form sul nostro sito https://www.agency.sm/area-news-generica/2019/10/07/agenzia-per-lo-sviluppo-economico-firma-accordo-con-la-camera-di-commercio-italiana-in-india-e-colloqui-one-to-one Il desk Think Global è sempre attivo per le imprese interessate a percorsi di internazionalizzazione https://www.agency.sm/think-global