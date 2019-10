Agenzia per lo Sviluppo Economico - Evento di presentazione di Giochi del Titano a Giacarta: un modello di sviluppo economico già all'attenzione di molti

Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio di San Marino ha il piacere di rendere noti gli ottimi risultati scaturiti dall’evento di presentazione della Giochi del Titano a Giacarta. L’evento è stato organizzato da questa Agenzia presso la nostra Ambasciata in Indonesia. Gli onori di casa sono stati fatti dall’Ambasciatore Massimo Ferdinandi, Presidente di Agenzia, il quale ha introdotto la serata soffermandosi sui suggestivi paesaggi che caratterizzano la nostra Repubblica, sulla sicurezza (molto apprezzata dai turisti asiatici, reduci dall’atmosfera spesso caotica delle grandi città europee) e sulla possibilità di una straordinaria esperienza di shopping nel centro storico di un sito UNESCO. Successivamente, Alessandra Busignani, Delegato Affari Internazionali di questa Agenzia, ha condotto la presentazione della Giochi del Titano per mezzo di un video appositamente realizzato per l’occasione. L’attenzione e le numerose domande poste dai presenti durante la serata sono state la testimonianza di un sincero interesse. Dalle varie discussioni intrattenute è emerso che la visita alla Giochi del Titano potrebbe essere il volano per estendere la permanenza dei turisti indonesiani in Repubblica a 2 notti. E’ al momento prematuro gioire di questo risultato, ma il fatto che San Marino, meta turistica sconosciuta in Indonesia fino a poco più di un anno fa, si proponga ora come una destinazione da “2 notti” rappresenta uno straordinario risultato che, oltre ad aver attirato l’attenzione degli altri Stati, impone una riflessione. Senza alcun costo di pubblicità e con un budget complessivo di poche migliaia di euro, ma con tanto lavoro basato sulla profonda conoscenza delle diverse culture, Agenzia è riuscita in pochissimo tempo a portare oltre 3.000 turisti indonesiani a San Marino. Il modello promozionale di questa Agenzia, principalmente basato sulla conoscenza e sulle sinergie è un modello che merita attenzione, non solo, come già sta succedendo, da parte di alcuni studiosi e Stati esteri, ma anche all’interno dei nostri confini. Nel frattempo abbiamo esteso le nostre operazioni a Singapore e stiamo muovendo i primi passi in Cina: e siamo appena all’inizio…