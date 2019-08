Agenzia per lo Sviluppo Economico: firmato l'accordo con il Giappone

L'attenzione di Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio nei confronti dei paesi asiatici rimane ancora elevata e ha portato alla firma dell'accordo con la Camera di Commercio italiana in Giappone. L'ente, che da quarant'anni è attivo nella promozione degli scambi commerciali tra Italia e Giappone, da oggi mette la propria esperienza e i propri strumenti a disposizione delle imprese sammarinesi interessate ad aprirsi al mercato giapponese e, naturalmente, a quelle che già vi operano. In maniera analoga Agenzia costituirà, per i potenziali investitori nipponici, un punto di riferimento per orientarsi all'interno del tessuto economico della Repubblica di San Marino. Dallo scambio gratuito di informazioni riguardanti i regimi doganali, all'organizzazione di appuntamenti sui rispettivi territori, fino alle attività di ricerca partner, agenti e distributori, sono tante le opportunità accessibili agli imprenditori desiderosi di cogliere la sfida rappresentata dal “Paese del Sol Levante”, terza economia mondiale dopo Stati Uniti e Cina. E' bene ricordare infine che anche la Repubblica di San Marino beneficia dei vantaggi dell'Accordo di Partenariato Economico stipulato tra Unione Europea e Giappone (in vigore dal 1 febbraio 2019) che, tra i punti più importanti, prevede una quasi totale eliminazione dei dazi doganali. Pertanto i prodotti che hanno origine nella Repubblica di San Marino verranno accettati in Giappone come prodotti dell'Unione Europea. Allo stesso modo, in virtù dell'Accordo di Cooperazione doganale tra la Comunità Europea e la Repubblica di San Marino del 1991, il nostro paese applica ai prodotti originari del Giappone lo stesso trattamento tariffario preferenziale applicato dall'Unione Europea. Sono tante le ragioni per pensare ad internazionalizzarsi... ora Agenzia ve ne dà una in più! Per ulteriori informazioni e per conoscere più da vicino i vantaggi riservati alle imprese sammarinesi che vogliono intraprendere percorsi di internazionalizzazione, è sempre attivo il desk Think Global https://www.agency.sm/think-global

Comunicato stampa

Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio