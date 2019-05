Agenzia per lo Sviluppo Economico: in arrivo centinaia di turisti indonesiani

L’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio ha il piacere di comunicare che, a seguito delle attività promozionali condotte in sinergia con l’Ambasciata in Indonesia e il nostro Ambasciatore presso l’ASEAN, nel mese di giugno è previsto l’arrivo in Repubblica di centinaia di turisti indonesiani. La sola agenzia di viaggio indonesiana Golden Rama ha confermato il pernottamento di 361 turisti e la visita di mezza giornata di ulteriori 32 turisti. A questi numeri andranno sommati i turisti delle altre agenzie di viaggi di Giacarta e che saranno confermati a breve. La costante e numerosa presenza dei turisti indonesiani sul Titano è anche il frutto del prezioso lavoro di supporto fornito dall'Ufficio del turismo, impegnato nella organizzazione di apprezzatissime accoglienze che prevedono la consegna di singoli attestati di benvenuto, tutti personalizzati con i nomi dei turisti, e della nostra Ambasciata a Giacarta che ha contribuito alla traduzione del materiale turistico in lingua indonesiana. A completare il pacchetto di servizi mirati a rendere indimenticabile la visita a San Marino si aggiunge l’offerta di un servizio di guide turistiche e coordinato da questa Agenzia. Questa Agenzia è altresì lieta di comunicare che, contemporaneamente allo svolgimento delle attività promozionali tuttora in corso, è stato reso operativo presso la nostra Ambasciata in Indonesia il sistema gestionale denominato CRM. Grazie a questo strumento informatico, le informazioni relative alle attività promozionali condotte dalle nostre Missioni diplomatiche e Consolari confluiranno in un unico contenitore informatico, diviso per nazione, consultabile in qualunque momento dal personale incaricato. Tali informazioni, quindi, non saranno più soggette al limite di essere di esclusiva conoscenza delle singole persone ed entreranno a far parte di un patrimonio di informazioni condivise, necessarie per programmare le strategie di crescita economica della nostra Repubblica. L’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio è particolarmente lieta di emettere questo comunicato in quanto lo stesso rappresenta una ulteriore prova tangibile delle grandi potenzialità di San Marino e testimonia come il percorso di sviluppo intrapreso stia producendo risultati incoraggianti.



Comunicato stampa

Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio