Agenzia per lo Sviluppo Economico in missione a Singapore per attrarre investitori e turisti

A cosa serve andare in missione all'estero? Ad aumentare visibilità, aprire nuovi mercati, gettare le basi per future collaborazioni, formare persone che siano in grado di assorbire nuove informazioni e rielaborarle affinché possano incidere efficacemente nel paese estero individuato come nuovo mercato. E poi, a condividere le informazioni. Tutto questo e molto di più è quello che, in estrema sintesi, sta portando avanti l'Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio per mezzo del suo Delegato Affari Internazionali: da poche settimane a Singapore ospite presso il Consolato Generale della Repubblica di San Marino, grazie alla collaborazione del Console Onorario Avv. Elaine Seow, sta aprendo le porte della Repubblica più antica del mondo a futuri potenziali investitori. Gli incontri con questi ultimi hanno riguardato un ampio ventaglio di settori che vanno dalla blockchain al benessere, dal fintech al turismo congressuale fino i pagamenti digitali Ewallet. Non solo, la presentazione delle opportunità offerte da San Marino ha interessato anche la Federazione Affari di Singapore SBF, che rappresenta 25.800 imprese; altre missioni diplomatiche e consolari; la Camera di Commercio di Singapore. Un'attenzione speciale è stata riservata al segmento dedicato al turismo: compagnie aeree, tour operator, associazioni. Un terreno particolarmente fertile considerato che già nel prossimo febbraio al nostro paese verrà riservato uno spazio in forma gratuita all'interno della fiera sul turismo b2c “NATAS Travel 2020 Fair - 56th Edition” che quest'anno ha accolto oltre 100mila visitatori. Inoltre, è stata confermata da parte di NATAS (Associazione Nazionale Agenti di Viaggio Singapore) la possibilità di organizzare, nel mese di marzo, una presentazione della Repubblica di San Marino come meta turistica a 20 agenzie del turismo di Singapore. Occasioni importanti per far conoscere il nostro paese e includerlo nei tour organizzati quale meta esclusiva per la sua storia e le sue millenarie tradizioni. Senza dubbio però, la novità più importante che contraddistingue le missioni dell'Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio di San Marino, risiede nell'impegno concreto a valorizzare e registrare dati e contatti per non correre il rischio che vengano dispersi, considerato anche le risorse umane ed economiche che vengono investite per ottenerli. A questo serve il sistema gestionale denominato CRM che prima a Jakarta e oggi a Singapore è stato reso pienamente operativo affinché le informazioni relative alle attività promozionali condotte dalle nostre Missioni diplomatiche e Consolari confluiscano in un unico contenitore informatico, diviso per nazione, consultabile in qualunque momento dal personale incaricato. Tali informazioni, quindi, non sono più soggette al limite di essere di esclusiva conoscenza delle singole persone ma entrano a far parte di un patrimonio di informazioni condivise, necessarie per programmare le strategie di crescita economica della nostra Repubblica. Sul nostro sito è disponibile un breve video di presentazione delle attività del Delegato Affari Internazionali presso il Console Onorario di San Marino a Singapore e, a fondo pagina, una galleria fotografica https://www.agency.sm/area-news-generica/2019/10/02/agenzia-per-lo-sviluppo-economico-in-missione-a-singapore-per-attrarre-investitori-e-turisti