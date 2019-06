Agenzia per lo Sviluppo Economico - Incontro con delegazione China Council for the Promotion of International Trade e China Chamber of International Commerce

L'Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio incontrerà il prossimo 21 giugno alle ore 14:30 a Roma, una delegazione di CCPIT (China Council for the Promotion of International Trade) e di CCOIC (China Chamber of International Commerce) oltre a circa 20 rappresentanti di imprese cinesi. Durante l'incontro a Roma presso l'Ambasciata di San Marino in Italia ci sarà: - indirizzo di saluto da parte delle istituzioni e delle delegazioni; - firma di un MOU (Memorandum of understanding); - momento istituzionale di incontro tra il Segretario di Stato per l'Industria Andrea Zafferani e Gao Yan (Presidente di CCIPT); - presentazione del sistema paese San Marino.