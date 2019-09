Agenzia per lo Sviluppo Economico: incontro con il Corpo Diplomatico e Consolare sammarinese

La promozione della Repubblica di San Marino all'estero è un lavoro corale, in cui ogni rappresentante istituzionale può fare la differenza. Per questo Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio è stata lieta di partecipare all'annuale incontro con il Corpo Diplomatico e Consolare sammarinese organizzato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri. Un'occasione che ha visto al tavolo dei relatori la vice Presidente di Agenzia, Antonella Mularoni, il Direttore della Divisione Camera di Commercio, Massimo Ghiotti, e il Direttore della Divisione Internazionalizzazione, Laura Fabbri. Gli interventi si sono focalizzati sulla nuova organizzazione di Agenzia, con la Divisione Internazionalizzazione, la Divisione Camera di Commercio e la Divisione Expò Dubai 2020, con l'assorbimento del ruolo di Segretariato Generale Expo Dubai 2020, e soprattutto sulla presentazione del sistema paese, con l'ampio ventaglio di opportunità di investimento in Repubblica, l'attrazione dei flussi turistici, l'attenzione all'innovazione e alla sostenibilità. Una presentazione non fine a se stessa, bensì uno strumento che Agenzia mette a disposizione del Corpo Diplomatico e Consolare la cui collaborazione risulta indispensabile sia per le attività di internazionalizzazione dedicate alle imprese sammarinesi che vogliono lavorare sui mercati esteri, sia per tutto quello che concerne l'attrazione di investimenti e flussi turistici. Per questo tutto il materiale prodotto da Agenzia verrà condiviso con i rappresentanti diplomatici e consolari, che potranno così utilizzarlo per far conoscere la Repubblica e le sue potenzialità. I rappresentanti di Agenzia hanno inoltre ringraziato i rappresentanti diplomatici e consolari che hanno già prestato la loro collaborazione nel primo anno di attività di Agenzia. Gli interventi hanno riscontrato il grande apprezzamento degli astanti, molti dei quali hanno subito espresso la disponibilità a supportare il lavoro di Agenzia utilizzando gli strumenti predisposti. Apprezzamento riaffermato anche dall'Ecc.ma Reggenza che, durante l'Udienza Ufficiale, ha riservato parole di encomio che ci motivano ancora di più nel nostro impegno quotidiano. La presenza di San Marino sui mercati esteri diventa quindi ancora più efficace e capillare, considerato che ai membri del Corpo Diplomatico e Consolare si aggiunge l'opera prestata gratuitamente dai Delegati Affari Internazionali nominati da Agenzia e che, da circa un anno, si occupano di attrazione degli investimenti da Medio Oriente, Paesi Del Golfo, India, Cina, Corea del Sud, Giappone, America del sud e Silicon Valley.



c.s.

Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio