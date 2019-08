Agenzia per lo Sviluppo Economico: incontro con l'ambasciatore cinese

Prosegue l'impegno di Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio per consolidare la collaborazione con la Cina. Oggi pomeriggio a Palazzo Begni ha avuto luogo l'incontro dei rappresentanti di Agenzia con l'Ambasciatore cinese S.E. Li Junhua e con la sua delegazione formata, tra gli altri, dal Ministro Consigliere per Economia e Commercio, Li Bin, e dal Ministro Consigliere Zheng Xuan. Un'occasione importante per promuovere la Repubblica di San Marino in un contesto autorevole in cui il Presidente di Agenzia, Massimo Ferdinandi, e la vice Presidente, Antonella Mularoni, hanno rimarcato il rapporto di amicizia che da lungo tempo lega i due Paesi, rinsaldatosi ulteriormente a seguito della firma dell'accordo con China Council for the Promotion of International Trade il 21 giugno scorso. Hanno partecipato all'incontro l'Ambasciatore di San Marino in Cina, Ilaria Salicioni, il Delegato Affari Internazionali Lorenzo Riccardi, il Direttore della Divisione Internazionalizzazione Laura Fabbri, il Direttore della Divisione Camera di Commercio Massimo Ghiotti nonché il Segretario d'Ambasciata della Direzione Affari Economici, Luca Ghiotti. I principali argomenti trattati sono stati: il rafforzamento delle relazioni culturali e la conseguente attrazione dei flussi economici, turistici e di potenziali investimenti. Si sono inoltre valutati i migliori percorsi per giungere nei tempi più brevi possibili alla stipula dell'accordo contro le doppie imposizioni fiscali e dell'accordo per la protezione e promozione degli investimenti. Per quanto riguarda il mercato cinese, si coglie l’occasione per ricordare che i locali dell’Ufficio di Rappresentanza di Agenzia per lo Sviluppo – Camera di Commercio a Shanghai sono a disposizione delle aziende sammarinesi in forma assolutamente gratuita, per organizzare incontri d’affari o seminari. Per ulteriori informazioni e per conoscere più da vicino i vantaggi riservati alle imprese sammarinesi che pensano a percorsi di internazionalizzazione, è sempre attivo il desk Think Global https://www.agency.sm/think-global

Comunicato stampa

Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio