Agenzia per lo Sviluppo Economico: insediato il nuovo consiglio d'amministrazione

La prima seduta del 24 luglio si è aperta con i messaggi del Presidente Emanuel Colombini e del Segretario di Stato per l’Industria Rossano Fabbri. San Marino, 26 luglio 2025 – Si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio S.p.A. (ASE-CC), società a capitale pubblico-privato, istituzione strategica della Repubblica di San Marino per il sostegno operativo all’impresa del territorio, per la promozione della giurisdizione economica fuori confine, per il supporto all’internazionalizzazione delle aziende e per l’attrazione di imprese e investimenti dal mondo. La seduta inaugurale, tenutasi il 24 luglio, si è aperta con un messaggio del Presidente Emanuel Colombini, che ha ringraziato i consiglieri uscenti per il lavoro svolto e ha invitato il nuovo CdA «a consolidare il ruolo dell’Agenzia come ponte tra istituzioni e imprese, in un momento decisivo per la competitività del Paese». A seguire, il Segretario di Stato per l’Industria, Rossano Fabbri, in rappresentanza del Governo della Repubblica di San Marino, ha rivolto un messaggio di saluto al nuovo Consiglio, evidenziando «la centralità di ASE-CC nella strategia industriale del Paese, nonché nel rafforzamento di nuovi settori economici e nella promozione di progettualità a supporto dell’intero ecosistema imprenditoriale e professionale sammarinese». Il Segretario di Stato ha inoltre ribadito il convinto sostegno istituzionale del Governo alle attività già avviate e a quelle in programma nei prossimi mesi. Composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione Presidente: Emanuel Colombini Consiglieri: Filippo Borsani, Lorenzo Cardelli, Rossano Ercolani, Luca Fabbri, Samuele Guiducci, Matteo Peverani, Francesco Raffaeli, Neni Rossini, Alfio Santi, Massimo Valentini Partecipa ai lavori del Consiglio di Amministrazione il Direttore Generale Denis Cecchetti, che opera nella sua veste di responsabile della gestione operativa della Società e del coordinamento dei progetti tra imprese, istituzioni e partner internazionali. I membri del CdA rappresentano le visioni strategiche e le priorità operative dell’azionista di maggioranza – Eccellentissima Camera, e degli azionisti di minoranza: tutte le Associazioni Imprenditoriali, tre delle quattro banche e l’Università di San Marino. Emanuel Colombini, Presidente ASE-CC: “Abbiamo l’occasione di proseguire il rafforzamento del ruolo della Società quale cerniera strategica tra mondo imprenditoriale e istituzioni. Lavoreremo su progetti sistemici, concreti e di impulso allo sviluppo economico sammarinese.” Rossano Fabbri, Segretario di Stato per l’Industria: “Il nuovo CdA è espressione di un impegno condiviso tra pubblico e privato, dove l’azionista di maggioranza – lo Stato – vede ASE-CC sempre più leva di sviluppo di opportunità imprenditoriali e professionali all’interno del Paese.” Durante le prossime sedute del Consiglio di Amministrazione l’attenzione sarà rivolta allo sviluppo di progetti e servizi volti a rafforzare la competitività delle imprese sammarinesi e ad ampliare la platea di operatori economici all’interno del Paese.



c.s. Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio S.p.A.