Agenzia per lo Sviluppo Economico: manifestazione di interesse per il mercato cinese

Immaginate di poter esporre la vostra impresa in un'importante fiera cinese senza essere fisicamente in Cina. Grazie al supporto del Delegato Affari Internazionali di Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio, Lorenzo Riccardi, oggi è possibile. Il dott. Riccardi, commercialista e consulente fiscale, sarà infatti presente alla fiera China International Import Expo, che si terrà a Shanghai dal 5 al 10 novembre, e si occuperà della ricerca di nuove opportunità di business per le aziende sammarinesi che vogliono affacciarsi sul mercato cinese o che già vi operano. Le aziende sammarinesi interessate a prendere contatti con potenziali partner cinesi presenti alla manifestazione fieristica, possono compilare l'apposito form sul sito di Agenzia al seguente link . I form con tutti i dati verranno invitati al dott. Riccardi il quale li condividerà anche con CCPIT-China Council for the Promotion of International Trade che li utilizzerà per successivi approfondimenti. Una collaborazione efficace resa possibile dal recente accordo siglato da questa Agenzia con CCPIT. Agenzia aggiunge quindi un nuovo strumento, concreto e funzionale, a beneficio degli operatori di San Marino per agevolare i loro percorsi di internazionalizzazione in Cina. Strumento che va a sommarsi a quelli messi a disposizione finora e che è bene riassumere per avere un quadro completo: - Ufficio di Rappresentanza di Agenzia per lo Sviluppo – Camera di Commercio a Shanghai a disposizione delle aziende sammarinesi in forma gratuita per organizzare incontri d’affari o seminari; - istituzione della figura di Delegato Affari Internazionali di Agenzia che, per la Cina, è rivestita dal dott. Riccardi che ricopre altresì il ruolo di Ministro a disposizione della Repubblica di San Marino; - accordo siglato da Agenzia con la sopraccitata CCPIT affinché le imprese sammarinesi dispongano di un punto di riferimento sicuro e affidabile in loco per valutare opportunità commerciali e di investimento; - promozione di San Marino su “Cinitalia”, rivista ufficiale bilingue per istituzioni in Cina e in Italia - attività di attrazione dei flussi turistici attraverso educational confezionati su misura per operatori del turismo cinesi (in collaborazione con Consorzio San Marino 2000). Tutti questi elementi contribuiscono a creare solidi punti di riferimento per gli operatori sammarinesi che, nelle loro attività di internazionalizzazione, sanno di poter contare su validi sostegni in grado di accompagnarli passo per passo.