Agenzia per lo Sviluppo economico: nuove opportunità per le imprese sammarinesi nel Regno Unito

L’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio è lieta di comunicare di aver siglato un accordo di collaborazione con la Camera di Commercio Italiana nel Regno Unito. L'intesa firmata è da considerarsi un ulteriore passo verso il raggiungimento dell’obiettivo dei 18 accordi che questa Agenzia si è prefissa di concludere entro l’anno 2019 con altre camere di commercio ed enti analoghi nel mondo. Grazie a questo accordo, le imprese sammarinesi potranno beneficiare sia di informazioni utili per internazionalizzare nel Regno Unito che di nuovi significativi servizi: primi fra tutti la ricerca di agenti e distributori e l’organizzazione di incontri con potenziali partner. Il Regno Unito rappresenta uno dei più importanti paesi europei e vista l'attuale situazione politica che sta vivendo, questa collaborazione tra le due camere di commercio costituisce un'occasione preziosa per le imprese della Repubblica di San Marino che vogliono esportare i loro prodotti nel mercato britannico e necessitano di qualificati servizi utili al loro lavoro. Il Segretario di Stato all'Industria Andrea Zafferani si è rallegrato per questa ulteriore partnership conclusa dall'Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio che, dopo quelle raggiunte con Cina ed Emirati Arabi, migliora certamente le possibilità di internazionalizzazione del nostro sistema economico e fornisce servizi aggiuntivi e più efficaci per le imprese. “Siamo certi che questa possibilità di collaborazione offerta dall'accordo verrà utilizzata dai nostri imprenditori, perché il Regno Unito è una realtà importante dal punto di vista economico e quindi il fatto di avere un ponte privilegiato che possa aiutare le nostre imprese ad affacciarsi su questo mercato è per noi un elemento di grande soddisfazione” ha dichiarato Antonella Mularoni, Vice-Presidente di Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio. L'Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio, come già enunciato a margine dei precedenti accordi, vuole evidenziare come attraverso l'apposito desk Think Global, intenda fornire un aiuto concreto alle imprese sammarinesi interessate ad internazionalizzarsi. Per ulteriori informazioni e per contattare il sopra citato desk è possibile visitare la pagina https://www.agency.sm/think-global o utilizzare i contatti seguenti.

Comunicato stampa

Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio