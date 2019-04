Agenzia per lo sviluppo economico - nuovi servizi disponibili per le imprese sammarinesi negli Emirati Arabi Uniti

L’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio ha il piacere di annunciare di aver firmato nella giornata di ieri un accordo di collaborazione con la Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti. Come preannunciato, si tratta di uno tra i 18 accordi in corso di trattative tra questa Agenzia e altre camere di commercio ed enti analoghi nel mondo. La firma è avvenuta all'inizio del seminario “San Marino – Emirati Arabi Uniti - Quali Opportunità” organizzato dall'Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio, in collaborazione con IICUAE – Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti. Grazie a questa firma le imprese del territorio sammarinese potranno beneficiare di informazioni utili per fare impresa sul mercato degli Emirati Arabi Uniti e di nuovi servizi: primi fra tutti la ricerca di agenti e distributori e l’organizzazione di incontri con possibili partner. A seguito della firma, il Vice Presidente di Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio, Antonella Mularoni ha dato il benvenuto agli ospiti e ai rappresentanti delle imprese e startup sammarinesi presenti e a Silvano Martinotti, Vice Presidente della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti. Il Segretario all'Industria Andrea Zafferani, presente all'incontro, ha rimarcato ulteriormente il ruolo dell'Agenzia per lo Sviluppo Economico appena creata, al fine di rendere più fruibile e poter semplificare il processo molto complesso dell'internazionalizzazione, soprattutto per le piccole e medie imprese che caratterizzano il tessuto economico di San Marino. L'Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio vuole infine sottolineare che queste ed altre iniziative verranno realizzate per aiutare le imprese di San Marino ad internazionalizzarsi e rendere più facile il loro cammino verso i paesi esteri. Per ulteriori informazioni o richiedere assistenza in tale ambito è possibile utilizzare i contratti di seguito indicati e l'apposito desk Think Global attraverso la pagina https://www.agency.sm/think-global

Comunicato stampa

Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio