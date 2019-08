Agenzia per lo Sviluppo Economico: partita la collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Svizzera

Grazie ad un accordo che prevede lo sviluppo di politiche di partenariato, prende corpo la collaborazione tra Agenzia per lo Sviluppo Economico-Camera di Commercio di San Marino e Camera di Commercio italiana per la Svizzera. L'obiettivo comune è quello di supportare congiuntamente le imprese presenti sui due territori grazie ad una serie di strumenti quali lo scambio di informazioni riguardanti il settore industriale, commerciale, artigianale, trasporti, agricoltura e turismo e soprattutto attraverso l'impegno a promuovere i reciproci sistemi economici e commerciali. Agenzia è orgogliosa di coltivare rapporti con enti prestigiosi quali la Camera di Commercio italiana in Svizzera, che vanta una presenza ultracentenaria nella sua sede di Zurigo e conta oltre 700 soci. Con questo nuovo accordo si amplia ulteriormente la rete di contatti all'estero e, di conseguenza, la possibilità per le imprese sammarinesi di individuare nuove opportunità di business o rafforzare quelle già esistenti. A beneficio degli operatori interessati ad approcciare il mercato svizzero, preme sottolineare che tra i due Stati è in vigore dal 2015 l'Accordo per lo scambio di informazioni in materia Fiscale (TIEA). Redatto sulla base dei principi OCSE, il documento stabilisce uno scambio di informazioni trasparente ai fini della prevenzione di illeciti e frodi fiscali, configurandosi come uno strumento di sviluppo virtuoso delle relazioni economiche e commerciali tra gli operatori economici sammarinesi e svizzeri. Ricordiamo infine che in territorio svizzero sono presenti l'Ambasciata e il Consolato di San Marino, entrambi con sede a Ginevra, e un Consolato con sede a Lugano. Per ulteriori dettagli sulle opportunità offerte dall'accordo tra Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio e Camera di Commercio italiana in Svizzera, e naturalmente per le imprese interessate a percorsi di internazionalizzazione, è possibile contattare il desk Think Global https://www.agency.sm/think-global

Comunicato stampa

Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio