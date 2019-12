Agenzia per lo Sviluppo Economico: report sulle attività degli ultimi mesi in Cina

Negli ultimi mesi sono state molteplici le attività di promozione in Cina portate avanti da Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio di San Marino. Grazie al Delegato Affari Internazionali di questa Agenzia, Lorenzo Riccardi (che opera in forma gratuita) è stata resa possibile la presenza di San Marino ad alcuni importanti eventi, con relativo scambio di contatti, per aprire a nuove opportunità di sviluppo. Agenzia ha partecipato al Summit sugli investimenti esteri nella città di Huzhou, alla fiera delle importazioni di Shanghai e alla conferenza dedicata a progetto della nuova Via della Seta a Pechino. Ricordiamo che l’ufficio di rappresentanza di Shanghai è a disposizione delle aziende sammarinesi che vorranno utilizzarne il desk gratuito per le proprie missioni in Cina. Grazie alla partnership con CCPIT vengono effettuate ricerche di aziende cinesi partner nei settori di interesse. Di seguito una breve panoramica degli eventi a cui ha preso parte Agenzia tramite il sopraccitato ufficio di Shanghai: International FDI Summit L’International Foreign Direct Investment Summit si è tenuto dal 28 al 30 ottobre nella città di Huzhou e ha visto la partecipazione di investitori, leader politici ed economisti. L’evento ha promosso panel su temi diversi: farmaceutico e agroalimentare, automazione e robotica, zone di libero commercio e zone economiche speciali, sviluppo sostenibile e futuro del settore automobilistico. In termini numerici, hanno partecipato i rappresentanti di oltre 2000 aziende. CIIE - China International Import Expo La CIIE si è svolta dal 5 al 10 novembre nella città di Shanghai. L’evento, voluto dal presidente cinese Xi Jinping, mira ad aprire il mercato cinese e a rafforzare la cooperazione economica e commerciale con Paesi esteri in un’ottica di maggiore apertura della economia globale. Quest’anno hanno partecipato più di 180 Paesi e 3800 imprese. Dal 2018 l’evento si tiene annualmente e rappresenta la più grande fiera che si tiene nella città di Shanghai. GCCAC 2019 - Belt and Road Global Chambers of Commerce and Associations Conference La Conferenza si è tenuta dal 22 al 23 novembre a Pechino con la partecipazione di 30.000 persone tra funzionari governativi, agenzie internazionali, accademici e leader di associazioni di tutto il mondo. L’obiettivo dell’evento è stato quello di promuovere lo sviluppo comune delle camere di commercio e delle associazioni, aiutandole ad essere maggiormente integrate nella implementazione del progetto Belt and Road, in un’ottica di condivisione dei benefici. L'Agenzia per lo Sviluppo Economico di San Marino ha partecipato alla manifestazione ed allacciato contatti con altre Camere di Commercio internazionali. CCPIT Shanghai il 27 novembre Lorenzo Riccardi, in qualità di Delegato Internazionale di Agenzia, ha incontrato Zhou Minhao, il nuovo presidente di CCPIT Shanghai, che rappresenta una delle più grandi agenzie per l’attrazione degli investimenti in Cina. Agenzia e CCPIT hanno firmato nel 2019 un accordo di cooperazione per la promozione di attività nei due Paesi. Nel 2020 continuerà la collaborazione con gli uffici di CCPIT per promuovere le aziende sammarinesi in Cina.



