Agenzia per lo Sviluppo Economico: San Marino in copertina sulla rivista ufficiale delle agenzie di viaggio di Singapore.

La sinergia instaurata tra Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio di San Marino e il Consolato Onorario della Repubblica di San Marino a Singapore continua a portare buoni frutti. Prendono corpo infatti le attività di promozione dedicate a San Marino quale destinazione turistica, giusto a pochi mesi dall'incontro tra il Console Onorario Elaine Seow, il rappresentante di Agenzia e una delegazione di NATAS-National Association Travel Agents Singapore (Associazione Nazionale Agenti di Viaggio Singapore). Incontro in cui NATAS si era impegnata ad inserire la nostra Repubblica all'interno delle proprie piattaforme tra cui la rivista ufficiale “Travnews”. Non è un caso quindi che sulla copertina del numero di dicembre del periodico asiatico si stagli l'imponente profilo della Prima Torre e che due pagine siano riservate a quello che viene definito il “gioiello nascosto dell'Europa”: una descrizione delle bellezze paesaggistiche, storiche, culturali sammarinesi appositamente realizzata per favorire l'inserimento della Repubblica di San Marino all'interno dei tour e pacchetti vacanza proposti dalle agenzie di viaggio di Singapore. La rivista infatti viene divulgata agli oltre 400 soci NATAS che, tra le altre cose, avranno la possibilità di approfondire la conoscenza del nostro paese durante la manifestazione “NATAS travel fair” che si terrà a Singapore il prossimo febbraio. E' importante sottolineare infine che queste attività promozionali sono rese possibili dalla valorizzazione delle professionalità presenti a San Marino e a Singapore che, sfruttando al massimo il proprio potenziale, danno vita alla creazione di nuove opportunità per le imprese del Titano e operano per l'attrazione di nuovi flussi turistici.

