Agenzia per lo sviluppo economico: si aggiunge il Belgio alla lista degli accorsi

Nel mosaico di accordi che Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio sta sottoscrivendo per agevolare i processi di internazionalizzazione delle imprese sammarinesi, non può mancare quello con la Camera di Commercio Italo-Belga. Un tassello di fondamentale rilevanza strategica sia per la profonda esperienza dell'ente camerale, che da settant'anni promuove le imprese in Belgio, sia perché consente di accorciare le distanze con le Istituzioni europee situate nel cuore di Bruxelles. Un accordo a cui si è giunti grazie all'intervento dell'Ambasciatore di San Marino in Belgio, Antonella Benedettini, che ha favorito i contatti tra i due paesi. Le aziende della Repubblica di San Marino interessate a scambi commerciali hanno perciò a loro disposizione un'ampia varietà di strumenti che possono scegliere di utilizzare: l'accordo prevede infatti scambio di informazioni in materia doganale; ricerca partner, agenti e distributori; possibilità di organizzazione appuntamenti. Allo stesso tempo possono contare sulla presenza dell'Ambasciata di San Marino con sede Bruxelles, un solido punto di riferimento in loco. E' necessario sottolineare infine che l'interscambio tra San Marino e il Regno del Belgio è favorito altresì dall'esistenza dell'Accordo contro le doppie imposizioni (DTA) conforme agli standard OCSE: una convenzione che risponde alla duplice esigenza di incoraggiare l'accesso ai mercati esteri e, contestualmente, di favorire l'attrazione di nuovi investimenti in Repubblica. Due obiettivi a cui Agenzia dedica il proprio impegno facendosi letteralmente “in due”. Non è un caso infatti se la nuova organizzazione – che ha permesso da un anno a questa parte un recupero di efficienza interna pari al 35% - ha promosso la nascita della Divisione Camera di Commercio e della Divisione Internazionalizzazione. Per ulteriori informazioni e per conoscere più da vicino i vantaggi riservati alle imprese sammarinesi che pensano a percorsi di internazionalizzazione, è sempre attivo il desk Think Global https://www.agency.sm/think-global

c.s.

Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio<