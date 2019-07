Agenzia per lo sviluppo: i risultati raggiunti nei primi 12 mesi di attività

Ad un anno esatto dall'insediamento del suo nuovo Cda (10 luglio 2018), per Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio è tempo di bilanci. Il nuovo corso di questa Agenzia prevede una comunicazione basata esclusivamente su elementi oggettivi e risultati misurabili numericamente. A tale fine, Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio è lieta di comunicare il raggiungimento dei seguenti risultati, frutto di tutte le innovative azioni intraprese negli ultimi 12 mesi: - Recupero di efficienza interna pari al 35% circa. Attraverso tale recupero è stato possibile ampliare il campo delle attività ed avviare molte nuove iniziative senza alcun aggravio di costo. - Ampliamento delle azioni promozionali nel campo dei nuovi flussi turistici. Attraverso il contatto con 156 agenzie di viaggio indonesiane, tali azioni hanno portato 1.563 turisti indonesiani a visitare San Marino, privilegiando il pernottamento nella Repubblica rispetto a primarie mete turistiche italiane quali Roma, Venezia, Firenze e Pisa. Si specifica che la detta cifra di 1.563 turisti è da ritenersi conservativa in quanto in molti casi le agenzie di viaggio indonesiane non hanno comunicato preventivamente l’arrivo dei turisti. Si ritiene più realistico pensare all’arrivo di circa 2.000 turisti indonesiani nel detto periodo di riferimento. - Avviati contatti con 87 potenziali investitori. Si prevede che nell'anno 2020 verranno conseguentemente attivati in Repubblica significativi programmi di investimenti sostenibili da parte di primarie aziende estere. - Sottoscrizione di un memorandum of understanding con l’Agenzia cinese più importante nella promozione degli investimenti e degli scambi commerciali (CCPIT). - Sottoscrizione di 3 memorandum of understanding con le Camere di Commercio italiane nel Regno Unito, Brasile ed Emirati Arabi Uniti. Grazie a questi nuovi accordi le imprese sammarinesi possono beneficiare di servizi ad alto valore aggiunto, a prezzi agevolati, per i loro processi di internazionalizzazione (es: ricerca agenti, distributori, partner e organizzazione di appuntamenti in loco). - Avvio delle negoziazioni per la conclusione di altri 14 accordi simili con le Agenzie per lo Sviluppo Economico/Camere di Commercio di Russia, Germania, Stati Uniti, Algeria, Spagna, Francia, Arabia Saudita, Svizzera, Polonia, Giappone, Paesi Bassi, India e Canada. Anche in questo caso le imprese sammarinesi potranno beneficiare di servizi ad alto valore aggiunto, a prezzi agevolati, per i loro processi di internazionalizzazione (es: ricerca agenti, distributori, partner e organizzazione di appuntamenti in loco). - Avvio delle negoziazioni con ICE (Italia) e Unioncamere (Italia) finalizzate sempre a consentire alle imprese sammarinesi di beneficiare di servizi ad alto valore aggiunto nei loro processi di internazionalizzazione. - Strutturazione dell’innovativo servizio di Temporary Integrated Export Management a beneficio delle aziende sammarinesi. Il servizio in questione, svolto da una società partecipata dallo Stato, è da ritenersi assolutamente innovativo e mira a diventare una vera e propria best practice a livello internazionale. - Strutturazione di un servizio di ricerca di partner/finanziatori stranieri per le aziende che intendono investire o ampliare le loro attività a San Marino. Tale servizio è stato progettato per essere di particolare utilità per le aziende che possiedono tecnologie di alto livello, ma non hanno sufficienti capitali per espandere le loro operazioni. - Presa in carico delle funzioni di Segretariato Generale EXPO 2020 e delle relative attività amministrative, senza alcun aggravio di costi per Agenzia e generando un risparmio per lo Stato quantificabile in Euro 70.000 circa (risparmio equivalente a circa 1.5 dipendenti). Questo risultato è stato raggiunto grazie al suddetto recupero del 35% di efficienza interna. - Avvio del programma di rilevazione della soddisfazione degli utenti denominato Customer Satisfaction Management. Dalla detta rilevazione è emerso che, su un campione di 178 utenti, il 98.31% degli stessi ha espresso un giudizio altamente positivo verso la qualità dei servizi erogati. - Esportazione del nuovo strumento gestionale denominato CRM nelle missioni diplomatiche in Vietnam, in Indonesia e nelle Filippine. Grazie a questo strumento tutte le informazioni relative alle attività di sviluppo economico escono dalla sfera della gestione individuale per entrare a far parte del patrimonio dello Stato. - 77 prestazioni di assistenza alle attività di internazionalizzazione delle aziende sammarinesi. Grazie alle attività di formazione del suo personale interno, Agenzia ritiene di aver sostanzialmente migliorato la qualità della erogazione di questi specifici servizi. - Rifacimento del sito web di Agenzia e delle schede di presentazione Paese. Il tutto con costi assolutamente minimali e di natura strettamente connessa al supporto tecnico specialistico.